19 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 05:12 — REGNUM В Канаде была арестована лидер «Конвоя свободы» Тамара Лич и помещена под стражу. Лич, а также участнику конвоя Крису Барберу, который был арестован ранее, могут быть предъявлены уголовные обвинения.

Конвой свободы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я надеюсь, что Тамара будет баллотироваться в президенты, когда всё это останется позади. Она настоящий канадский патриот, и в ее мизинце больше честности, чем во всем теле Трюдо. Она настоящий канадский герой, и я думаю, что история будет смотреть на нее как на женщину, которая помогла изменить мир к лучшему. Оставайтесь сильной, Тамара, мы поддерживаем вас на 100%», — пишет PiedPiper888.

«Она не патриотка. Она возглавила протест, который ложно защищал свободы, которые никогда не были в опасности и никогда не отменялись. Не было никаких нарушений Устава и никаких незаконных мандатов. Во время страшного гриппа 1918 года тоже были закрыты помещения. Никакие права тогда не были потеряны. Все вернулось на круги своя», — отвечает habbie.

«Приходится смеяться над политиками в Канаде. Не знаю, как они были избраны, канадцы слишком умны, чтобы избрать их, но эти политики не видят леса сквозь деревья. Такое обращение с протестом будет иметь серьезные последствия. Не удивляйтесь, если правительство Трюдо падет», — указывает dvae.

«Готов поспорить, вы также верили, что Трампу удастся отменить результаты выборов… lol. Какой прекрасный оракул», — отвечает jdoa.

Джастин Трюдо Women Deliver

«Помните, никто не избирал Трюдо — народ даже не может голосовать за эту должность — она назначается генерал-губернатором при поддержке Палаты общин. Это не сильно отличается от нашего вакцинолога Фаучи здесь, в Штатах, пока большинство в Конгрессе доверяет ему, он будет сохранять свою должность», — объясняет icee4lights.

«Возможно, нам всем вместе нужно пересмотреть определение «свободного мира» и стран, придерживающихся его. Очевидно, что Канада не включает свободу выражения мнений в число основных прав», — размышляет dawon.

«Дальнобойщики являются источником жизненной силы для экономики любого цивилизованного общества. Они не переступают никакой черты, просто устанавливают ее. Трюдо совершает огромную ошибку в том, что он делает, и, несомненно, сильно пострадает. Он почти так же испорчен, как Джо Байден», — уверен imlastmanonearth.

«Глобалисты выкладывают все свои карты на стол в своем стремлении к Великой перезагрузке. Они хотят войны, и, похоже, они ее получат», — пишет icantforceyoutoberight.

«Это момент Розы Паркс в Канаде. Возможно, более вопиющий. Она не нарушила никакого закона, и Трюдо пришлось придумывать недобросовестный, никогда ранее не использовавшийся «военный акт», чтобы контролировать честное движение дальнобойщиков, которое он назвал меньшинством. В действительности, правительство и есть то самое меньшинство с неприемлемыми взглядами», — вспоминает rafiqislam американскую активистку, одну из основательниц движения за права афроамериканских граждан США.

Конвой свободы 2022 ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888

Напомним, что экономика США зависит от водителей грузовиков, которые доставляют почти 70% всех грузов в страну, что составляет $671 млрд стоимости промышленных и розничных товаров, перевозимых только в Штатах. Добавьте сюда $295 млрд от логистических операций с дальнобойщиками Канады и $195,6 млрд от операций с Мексикой. Пока дальнобойщики занимают столь важную нишу, их мнение имеет вес, а значит есть надежда на то, что свобода все-таки не умерла.

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