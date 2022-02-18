Киев, , 21:32 — REGNUM Планов нападать на республики Донбасса у Киева нет, заявил 18 февраля секретарь украинского совета нацбезопаности (СНБО) Алексей Данилов, передаёт «112 Украина».

Алексей Данилов Адміністрація Президента України

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Комментируя заявления глав ДНР и ЛНР о том, что Украина готовит нападение на Донбасс, Данилов сказал:

«Сегодня двое людей сделали заявление, что вроде бы наши военные готовят нападение. Это не соответствует действительности. Такого указа быть не может. Президент [Украины Владимир Зеленский] два дня находился в командировке на линии фронта. Мы вместе были на передовой, ситуация в войске контролируемая, никаких нападений на гражданское население не существует».

При этом он обвинил Россию в том, что она способна осуществить провокации в отношении ВСУ. Данилов добавил, что на линию фронта 19 февраля отравится делегация из представителей СНБО, правительства, депутатов Верховной рады.

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