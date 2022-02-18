Киев, 18 февраля 2022, 21:32 — REGNUM Планов нападать на республики Донбасса у Киева нет, заявил 18 февраля секретарь украинского совета нацбезопаности (СНБО) Алексей Данилов, передаёт «112 Украина».
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Комментируя заявления глав ДНР и ЛНР о том, что Украина готовит нападение на Донбасс, Данилов сказал:
При этом он обвинил Россию в том, что она способна осуществить провокации в отношении ВСУ. Данилов добавил, что на линию фронта 19 февраля отравится делегация из представителей СНБО, правительства, депутатов Верховной рады.
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