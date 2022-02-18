Москва, , 23:29 — REGNUM Российский рэпер Lizer (Арсен Магомадов) сделал заявление об актуальной проблеме домашнего насилия. Соотвествующий пост появился на странице музыканта в Twitter 18 февраля.

Lizer Скриншот YouTube

https://twitter.com/yunglizer/status/1494429560816951296

Артист заявил, что считает парней, применяющих насилие по отношению к женщинам, «лохами». Примечательно, что ранее россиянин неоднократно высказывался по поводу этой темы.

Ранее Lizer анонсировал свой новый альбом. Выход пластики запланирован на 2022 год.

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