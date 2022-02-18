Лилонгве, , 21:49 — REGNUM Первый случай заболевания диким полиовирусом в Африке был обнаружен у маленького ребенка в Малави. Органы здравоохранения страны объявили о вспышке дикого полиовируса типа 1. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет новостное агентство BBC Swahili.

Электронная микрофотография вируса полиомиелита CDC/ Dr. Fred Murphy,

Лабораторный анализ показал, что выявленный штамм имеет отношение к полиовирусу, который циркулировал в Пакистане. Полиомиелит остается эндемичным заболеванием в этой ближневосточной стране и Афганистане.

Согласно заявлению ВОЗ, обнаружение полиовируса в Малави «не влияет на ее статус страны, свободной от дикого полиовируса».

Африка была объявлена регионом, свободным от дикого полиомиелита в августе 2020 года после ликвидации всех вариантов вируса. За последние четыре года на континенте не было зарегистрировано ни одного случая заболевания полиомиелитом.

«После обнаружения дикого полиомиелита в Малави мы принимаем срочные меры для предотвращения его потенциального распространения, — отметил региональный директор бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти. — Благодаря высокому уровню эпиднадзора за полиомиелитом на континенте и способности быстро выявлять вирус, мы можем ускоренно начать принятие оперативных мер реагирования и защитить детей от пагубного влияния этой болезни».

ВОЗ сообщила, что оказывает поддержку Малави в проведении оценки рисков и организации борьбы со вспышкой заболевания, в том числе вакцинации населения.

В соседних странах региона также были усилены мониторинг случаев заражения полиомиелитом.

Полиомиелит — это вирус, который поражает спинной мозг и вызывает необратимый паралич у детей. Полиовирус обычно распространяется через фекалии инфицированного человека и передается через загрязненную воду или пищу. Несмотря на то, что на сегодняшний день нет лекарства от этого заболевания, вакцинация помогает предотвратить заражение вирусом.