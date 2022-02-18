Нью-Йорк, США, 18 февраля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Российская исполнительница Дора (Дарья Шиханова) появилась на одном из билбордов в Нью-Йорке (США). Соответствующей информацией поделилась сама певица на своей странице в Instagram 18 февраля.

Скриншот YouTube Дора

https://www.instagram.com/p/CaHlAp3sy7O/

По словам девушки, подобное событие стало для неё приятной неожиданностью. Спонсором публикации на рекламном щите стал музыкальный сервис Spotify.

Ранее Дора выпустила новую песню Loverboy. Ожидается, что композиции войдёт в будущий альбом певицы.