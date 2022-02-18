Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Речь о ситуации на Украине произнесёт 18 февраля американский президент Джо Байден, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что Байден будет говорить о «продолжающихся усилиях США по сдерживанию и дипломатии» и о «наращивании Россией военного присутствия на границе с Украиной».

Выступление состоится в полночь (по московскому времени). Перед этим американский лидер проведёт созвон «с трансатлантическими лидерами» по украинской проблематике.

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