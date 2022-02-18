Нигерия, 18 февраля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 человек погибли в нигерийском штате Огун при взрыве бензовоза в результате ДТП. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

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По данным федерального органа безопасности дорожного движения (FRSC), рано утром 18 февраля перед мостом Исара автоцистерна столкнулась автобусом Mazda. Расследование показало, что причиной аварии стало неосторожное управление транспортным средством.

Представитель FRSC в Огуне Флоренс Окпе сообщил, что личности 14 погибших пока не удалось установить.

«Общее количество пострадавших людей до сих пор не установлено, но всего было обнаружено 17 тел, — уточнил Окпе. — Опознаны только тела одного мужчины, одной женщины и одного ребенка женского пола».