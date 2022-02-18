Сыктывкар, 18 февраля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончались 12 человек, большинство из низ были вакцинированы. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Одна из скончавшихся — женщина 98 лет, она умерла от огромного количества осложнений. Остальные скончавшиеся привиты не были», — уточнил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 2154 случая COVID-19.