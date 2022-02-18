Архангельск, , 20:59 — REGNUM Прокуратура Архангельской области заинтересовалась размещенным в соцсетях видео с конфликтом учителя и ученика.

Учитель © ИА REGNUM

На кадрах видно, как преподаватель силой удерживает ученика за шиворот, а он пытается отбиться. По неподтвержденной информации, ЧП произошло в архангельской школе №1.

«Прокуратура даст оценку обстоятельствам происшествия; причинам и условиям, ему способствовавшим; соответствию педагога квалификационным требованиям; а также обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса и полноте мер, принятых администрацией школы по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске возбудили уголовное дело из-за травмирования школьницы.