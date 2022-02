Лондон, , 23:27 — REGNUM Британская певица Mimi Webb (Амелия Уэбб) представила клип под названием House On Fire. Премьера видеоработы состоялась на YouTube-канале исполнительницы 18 февраля.

Mimi Webb Скриншот YouTube

В клипе певица пробует себя в различных профессиях и демонстрирует вокальные навыки. House On Fire стал первым клипом, выпущенным Mimi Webb в 2022 году.

Напомним, что Mimi Webb занимается музыкальной деятельностью с 2020 года. Первая слава пришла к певице после публикации синглов Before I Go и Good Without.

