Лондон, 18 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Британская певица Mimi Webb (Амелия Уэбб) представила клип под названием House On Fire. Премьера видеоработы состоялась на YouTube-канале исполнительницы 18 февраля.

Скриншот YouTube Mimi Webb

В клипе певица пробует себя в различных профессиях и демонстрирует вокальные навыки. House On Fire стал первым клипом, выпущенным Mimi Webb в 2022 году.

Напомним, что Mimi Webb занимается музыкальной деятельностью с 2020 года. Первая слава пришла к певице после публикации синглов Before I Go и Good Without.