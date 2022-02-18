Донецк, 18 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Артиллерию и тяжёлые миномёты применили украинские боевики при обстрелах ДНР вечером 18 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Массированным ударам со стороны ВСУ подверглись районы населённых пунктов Стыла, Белая Каменка, Григоровк.

Также вечером мощный миномётный удар украинские боевики нанесли по северной окраине Горловки: по южной части посёлка Зайцево ВСУ выпустили 20 мин калибра 120 мм и 27 мин калибра 82 мм. Информация о пострадавших не поступала.