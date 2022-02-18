Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Новый сезон американского сериала «Атланта» будет финальным. Информацию об этом опубликовало издание The Flow 18 февраля.

Сериал «Атланта» Скриншот YouTube

По словам исполнителя главной роли Дональда Гловера, на текущий момент сериал не имеет продолжения, вследствие чего будущий сезон станет последним. Другие актёры также подтвердили сведения о закрытии «Атланты».

Напомним, что выход четвёртого сезона сериала «Атланта» запланирован на осень 2022 года. Показ дебютной серии проекта состоялся 6 сентября 2016 года.

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