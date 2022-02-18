Кейптаун, , 21:35 — REGNUM Южноафриканский ученый и предприниматель Лес Ансли вместе с супругой выпускают джин на основе слоновьего навоза, получивший название Indlovu Gin. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Слон pgeyr

Первые бутылки с уникальным спиртным напитком поступили в продажу в 2019 году и теперь доступны в ЮАР и нескольких других странах. В настоящее время южноафриканская пара продает по 1500 бутылок в месяц. С начала 2022 года два крупнейших ритейлера Woolworths и Pick n Pay закупили несколько партий этого джина.

Идея изготовления спиртного напитка премиум-класса с использованием фекалий крупнейших наземных животных в мире пришла в голову Ансли после прогулки по заповеднику Ботлиерскоп. Местный рейнджер рассказал о том, что слоны тщательно отбирают пищу, при этом они переваривают лишь небольшое количество еды. Благодаря этому навоз африканских слонов считается богатым источником растительных компонентов.

«Слон очень избирательны. Выбирают лучшие листья, лучшие плоды, лучшие цветы и лучшие растения», — отметил Ансли.

Как отмечается в материале, в Африке издавна считалось, что слоновий навоз обладает целебными свойствами, и многие века его заваривали в качестве чая племена по всему континенту.