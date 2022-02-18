Абуджа, 18 февраля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Рост экономики Нигерии превысил прогнозы Центрального банка и правительства страны. Экономический подъем был вызван резким ростом продаж сельскохозяйственных продуктов и торговли в IV квартале 2021 года, которые компенсировали падение добычи нефти. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Нигерия

В 2021 году ВВП страны увеличился на 3,4% после спада на 1,92% в 2020 году, сообщил глава Бюро статистики Нигерии Саймон Гарри. Ранее министерство финансов прогнозировало рост экономики на 2,5%.

«Рост в IV квартале указывает на устойчивое восстановление экономики», — отметил Гарри.

Экономика Нигерии выросла на 4,7% за последний квартал предыдущего года, при этом сельское хозяйство показало рост на 3,5%, а сфера услуг — на 5%.

Как сообщается, опубликованные данные отражают растущее значение несырьевого сектора экономики, что может привести к повышению базовой процентной ставки. Представители Центрального банка страны заявили, что внесут коррективы только после того, как восстановление экономики продемонстрирует большую устойчивость.

В то же время добыча нефти в стране упала до c 1,57 млн до 1,5 млн баррелей в сутки в IV квартале. Доля сырой нефти в ВВП Нигерии составляет около 5%. На нее приходятся почти все поступления иностранной валюты и половина государственных доходов.