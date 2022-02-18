Кейптаун, 18 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отверг обвинения в ксенофобии на фоне протестов в стране против мигрантов, вызванных высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Kremlin.ru Сирил Рамафоса

Выступая перед журналистами в Кейптауне, Рамафоса заявил: «Мы внимательно следим за реакцией граждан на присутствие иностранцев в нашей стране. Мы, южноафриканцы, ясно дали понять, что не испытываем ксенофобию и ненависть по отношению к приезжим из других стран. Мы относимся к ним с теплом».

Безработица в ЮАР составляет 35%, а среди молодежи — 65%. Многие считают причиной столь высокого числа безработных присутствие иностранных рабочих.

«Многие южноафриканцы обеспокоены тем, что, возможно, они (иностранцы — ред.) лишают их рабочих мест. Мы считаем, что нам необходимо решить эту проблему с соответствующей деликатностью», — добавил Рамафоса, отметив, что южноафриканцам нет необходимости предпринимать какие-либо самостоятельные действия.

Согласно официальным данным, в южноафриканском государстве с населением в 59 млн человек проживает почти четыре млн приезжих граждан. Большая часть из них — это политические беженцы, квалифицированные рабочие и экономические мигранты.