Вашингтон, 18 февраля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Канье Уэст (Йе) поделился трек-листом новой пластинки Donda 2. Соответствующая информация появилась на странице артиста в Instagram 18 февраля.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

https://www.instagram.com/p/CaHPUviLdEd/

Так, в будущий проект Уэста войдёт 21 новая композиция. Ожидается, что среди гостей пластинки окажутся Трэвис Скотт (Жак Берман Уэбстер II), A$AP Rocky (Раким Майерс), The Game (Джейсон Террелл Тейлор) и другие популярные исполнители.

Напомним, что премьера нового альбома Канье Уэста под названием Donda 2 состоится 22 февраля 2022 года. Исполнительным продюсером пластинки станет Future (Нейведиус Деман Уилберн).