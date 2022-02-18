Брюссель, , 20:59 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо представил все конголезские произведения искусства и артефакты, которые могут быть возвращены стране. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Искусство Африки WolfgangBantz

Список из 84 объектов культурного наследия был представлен во время визита премьер-министра Демократической Республики Конго Жан-Мишель Кьенге в Бельгию.

«По правде говоря, я не стану воспринимать этот шаг как средство, которое сможет залечить раны, оставленные Бельгией, но для меня это добровольный акт установления отношений, которые не только улучшились, но и перестали быть столь беспокойными, несмотря на наши противоположные ожидания», — заявил конголезский премьер-министр.

Премьер-министр Бельгии отметил, что передача исторических предметов является шагом вперед на пути построения доверительного партнерства между Бельгией и ДРК.

«Программа возвращения объектов является важной составляющей, которая демонстрирует наше желание вести совместную работу. Это не только сотрудничество между двумя странами, но и партнерские отношения, основанные на доверии», — добавил Александр Де Кроо.

Представленные артефакты хранятся в Королевском музее Центральной Африки, открытом в Брюсселе в 1898 году при бельгийском короле Леопольде II, который правил Конго с 1885 года. В музее хранится одна из крупнейших в мире коллекций объектов исторического наследия Африки.