Брюссель, 18 февраля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Граждане Демократической Республики Конго (ДРК), Эфиопии и Коморских Островов, проживающие в Бельгии, либо прибывшие сюда из других европейских стран, организовали акцию протеста возле здания Европейского совета в Брюсселе, где проходит шестой саммит с участием Европейского союза и Африканского союза. Демонстранты выступили с осуждением ситуации в области политики и социального обеспечения населения у них на родине. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

Конголезцы первыми заблокировали проход в здание совета и выступили с призывом прекратить процесс разделения ДРК. Участники протестов держали плакаты с надписями «Конго — едино и неделимо», «Скажем «нет» оккупации Конго», «Не трогайте мою землю».

Помимо этого, протестующие собрались с призывом подвергнуть суду президента Уганды Йовери Мусевени и главу Руанды Поля Кагаме за «предательство Африки». Демонстранты потребовали создать международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности лиц, которые годами убивали и насиловали африканских женщин.

Не осталась без внимания гражданская война в Эфиопии. Протестующие осудили военные преступления в регионе Тыграй, который уже более года охвачен конфликтом, унесшим жизни тысячи людей. Также прозвучал призыв к выводу эритрейских войск из гущи конфликта, поскольку военные Эритреи, как утверждается, убивают и насилуют женщин.

Особо гневные настроения были выражены коморцами в отношении президента Франции Эммануэля Макрона.

«Макрон несет ответственность за все несчастья, обрушившиеся на Коморские Острова. Он входит в число тех, кто поздравил президента Азали Ассумани вскоре после его переизбрания в ходе «декоративных» выборов, прошедших в прошлом году. Сегодня все люди, которые осмеливаются высказывать свое мнение, вынуждены покинуть страну из-за репрессий против них, либо их сажают в тюрьму», — рассказал Ибрагим Мохаммед, политик, бежавший из Коморских Островов.

Граждане страны потребовали освобождения политических заключенных, которых удерживают без суда, и пообещали протестовать до тех пор, пока «на Коморских Островах не будет восстановлено верховенство закона».