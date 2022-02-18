Москва, , 20:54 — REGNUM То, что Россию боятся — это хорошо, да и санкции могут быть полезными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

«На Украине и на Западе нас боятся — да и пусть боятся. Чем больше боятся, тем лучше. Любить и уважать они нас все-равно не будут», — заявил эксперт.

С точки зрения политолога, многовековая практика показала это более чем демонстративно.

«Чем больше санкций с их стороны — тем лучше, ибо это позволит нам быстрее избавиться от либералов и западников, направить развитие нашей страны в русло национальной модернизации», — заключил Александров.

Напомним, что западные СМИ уже назначили несколько дат вторжения России на Украину.