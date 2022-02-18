Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Альбом DS4EVER американского рэпера Gunna (Серхио Джаванни Китченс) заработал золотой статус. Соотвествующими сведениями поделился The Source 18 февраля.

Gunna Скриншот YouTube

Пластинка разошлась тиражом в 500 тыс. копий, тем самым удостоившись престижной сертификации. Ранее музыкант достигал подобного показателя с другими проектами.

Напомним, что 7 января 2022 года Gunna выпустил новый альбом DS4EVER. Проект включил в себя 20 различных треков.

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