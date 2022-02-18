Тамбов, , 20:18 — REGNUM В управлении сельского хозяйства по Тамбовской области 18 февраля были проведены обыски. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Корова

В регионе расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Один из фигурантов — глава крестьянско-фермерского хозяйства, который в 2019 году подал заявку на участие в конкурсе на грант на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 30 миллионов рублей, включив в нее заведомо ложные сведения.

Конкурсная комиссия выдала фермеру грант и предоставила бюджетную субсидию, но деньги мужчина потратил не на цели, указанные в заявке. Сейчас он находится под домашним арестом.

Следователи устанавливают все обстоятельства и других участников мошеннической схемы. Обыск прошёл 18 февраля в помещениях регионального управления сельского хозяйства. Там изъяли материалы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.