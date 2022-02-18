Курган, 18 февраля 2022, 20:15 — REGNUM В Курганской области набирает обороты промышленный туризм. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

ОАО «Курганмашзавод»
ОАО «Курганмашзавод»
Kurganobl.ru

Готовность проводить экскурсии для туристов обозначили такие предприятия как ПАО «Курганмашзавод», ООО «Зауральские напитки», ООО «КАВЗ» (Курганский автобусный завод), АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», ООО «Завод дорожной техники «Регион 45», ООО «Темпер» и АО «НПО «Курганприбор».

В декабре 2021 года эти производства принимали у себя представителей Всероссийского акселератора по промышленному туризму, которые ранее обучили сотрудников курганских предприятий грамотно организовывать экскурсии.