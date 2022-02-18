Курган, 18 февраля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Курганской области набирает обороты промышленный туризм. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Kurganobl.ru ОАО «Курганмашзавод»

Готовность проводить экскурсии для туристов обозначили такие предприятия как ПАО «Курганмашзавод», ООО «Зауральские напитки», ООО «КАВЗ» (Курганский автобусный завод), АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», ООО «Завод дорожной техники «Регион 45», ООО «Темпер» и АО «НПО «Курганприбор».

В декабре 2021 года эти производства принимали у себя представителей Всероссийского акселератора по промышленному туризму, которые ранее обучили сотрудников курганских предприятий грамотно организовывать экскурсии.