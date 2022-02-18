Донецк, 18 февраля 2022, 20:15 — REGNUM В центре Донецка совершен теракт, осуществлен подрыв автомобиля Дениса Синенкова, командира 1 Корпуса Народной милиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Автомобиль уничтожен, погибших нет, сам Синенков не пострадал, т.к. находился в момент подрыва в здании.
Напомним, что на линии боевого соприкосновения ситуация крайне обострилась. Были обстреляны окраины Донецка, Горловка, ряд других населённых пунктов.