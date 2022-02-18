Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Таможенные посты на границе Донецкой и Луганской народных республик в Ростовской области продолжают работу в штатном режиме.

Таможня вывеска

«Таможенные посты Ростовской таможни в пунктах пропуска на российско — украинской границе работают в штатном режиме, готовы к изменению пассажиропотока», — цитирует «Интерфакс» представителя Южного таможенного управления.

В настоящее время пока рано говорить об увеличении пассажиропотока.

ИА REGNUM сообщало, что после заявлений глав ДНР и ЛНР массовой эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область в донском правительстве пообещали проинформировать журналистов о приёме женщин, детей и пожилых людей. Однако официальной информации пока нет.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской областиСергей Косинов отметил, что Ростовская область примет беженцев из Донбасса по той же схеме, что и в 2014 году.

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