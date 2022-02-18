Москва, , 20:22 — REGNUM По десять тысяч рублей будет выплачено каждому прибывающему из ДНР и ЛНР в Ростовскую область в рамках эвакуации из-за угрозы массированных обстрелов со стороны Украины. Соответствующее поручение российский президент Владимир Путин дал 18 февраля правительству страны.

Владимир Путин Kremlin.ru

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После того как губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента помочь региону из-за наплыва беженцев из республик Донбасса, глава государства связался по телефону с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, поручив ему срочно вылететь в Ростовскую область.

В Ростовской области ведётся создание условий для размещения беженцев из Донбасса, обеспечения их горячим питанием и медицинской помощью. Также президент поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере десяти тысяч рублей каждому прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.

В пресс-службе правительства России уточнили, что средства на выплаты беженцам поступят из резервного фонда.

Напомним, после призыва властей ДНР и ЛНР к своим согражданам временно выехать в Ростовскую область из-за угрозы ударов со стороны ВСУ в республиках началась эвакуация.

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