Берлин, 18 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Оппозиция в бундестаге призвала правящую коалицию «Светофор» принять меры по снижению финансовой нагрузки на население из-за высоких цен на энергоносители. Лидер профсоюзной парламентской группы Йенс Шпан (ХДС) заявил, что правительство не несёт ответственности за повышение цен, тем не менее указал на необходимость разработки программы снижения тарифов. Об этом сообщает 18 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Лидер левой парламентской группыАмира Мохамед Али заявила, что многим жителям Германии пришлось серьёзно задуматься над тем, как согреваться в зимний сезон. «Беспорядок. Теперь нам необходимы эффективные незамедлительные меры», — отметила она.

Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Шаттнер также заявил, что жизнь граждан ФРГ становится всё дороже. «Давно пора заметно разгрузить наших граждан», — сказал он.

Парламентская группа ХДС/ХСС, АдГ и «Левые» представили конкретные предложения по оказанию помощи населению. Так, «Союз» призывает снизить НДС на поставки электроэнергии, газа и центрального отопления до пониженной ставки в размере 7% на 2022 и 2023 годы, а также снизить налог на электроэнергию и повысить надбавку за проезд в общественном транспорте.