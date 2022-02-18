* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 22:38 — REGNUM Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданке страны обвинения в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 18 февраля немецкое издание Spiegel.

Германия

По данным властей, в 2015 году Верена М. отправилась в Сирию со своим несовершеннолетним сыном против воли отца ребёнка, чтобы присоединиться к террористичекой группировке. Проживая в Сирии и иракском городе Мосуле, женщина вела домашнее хозяйство одного из боевиков, с которым она поженилась по местным обрядам, а также воспитывала сына в духе радикального исламского учения.

С 2019 года женщина находилась в курдских лагерях, а по возвращении в Германию в октябре 2021 года была арестована сразу по прибытии в аэропорт Франкфурта.

Помимо членства в террористической организации, Верена М. обвиняется в похищении несовершеннолетнего, нарушении обязанностей по уходу и образованию ребёнка, а также нарушении закона о контроле над оружием.