Москва, , 20:19 — REGNUM Демонтаж памятника Александру Суворову в Полтаве — проявление русофобии украинских националистов, а не борьба с коммунистическим прошлым. Об этом ИА REGNUM 18 февраля заявил профессор, доктор исторических наук Аркадий Минаков.

Памятник Александру Суворову в Полтаве до монтажа и после Скриншот facebook Олег Пустовгар

«С каких это пор граф Суворов стал символом советской пропаганды?», — задался вопросом эксперт.

По мнению историка, великий русский полководец XVIII века всегда был и останется символом русскости, и именно поэтому вызывает такую ненависть у украинских националистов, «пытающихся всячески вымарать наше общерусское прошлое».

«Подобное отношение к его памятнику — это очередное проявление запредельной русофобии, характерное для украинского национализма, в котором нет ничего созидательного», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что ранее в Полтаве был демонтирован памятник Александру Суворову, ранее перемещенный туда из Киева. Памятник был демонтирован по инициативе сотрудника Института национальной памяти Олега Пустовгара, который назвал памятник образцом «наглядной советской агитации и пропаганды», а самого Суворова — «палачом украинского и польского народов».