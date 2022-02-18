Берлин, , 22:06 — REGNUM На фоне продолжающегося обострения ситуации вокруг Украины председатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбейл обратился к российским властям с призывом «подать быстрые сигналы о разрядке напряжённости». Об этом сообщает 18 февраля издание Spiegel.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«За заявлениями Кремля о деэскалации теперь должны последовать поддающиеся проверке действия, чтобы ничто не мешало серьёзным переговорам», — заявил немецкий политик.

«Мы не откажемся от попыток найти дипломатический выход. Но мы также очень внимательно следим за ситуацией: если будет дальнейшая эскалация, Россия ощутит на себе последствия жёстких санкций», — добавил он.

Обеспокоенность ситуацией на украинско-российской границе в очередной раз выразили и США. Президент страны Джо Байден заявил, что по-прежнему опасается «вторжения» России в соседнюю страну в ближайшие дни. По его мнению, опасность начала вооружённого конфликта «очень высока».