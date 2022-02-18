Миасс, Челябинская область, 18 февраля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Челябинской области прекращена деятельность ещё одного подпольного казино. Об этом сообщает областное управление СКР.

TheAndrasBarta Казино

По данным следствия, свою деятельность подозреваемая осуществляла в подвале одного из домов Миасса. При этом ею использовалось компьютерное оборудование.

Пока гражданку отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения.