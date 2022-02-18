Лондон, , 20:49 — REGNUM Женская сборная Германии по футболу сыграла свой первый матч в 2022 году против Испании с ничейным счётом на Кубке Арнольда Кларка. В турнире из четырех команд принимают участие британские хозяева соревнований, а также олимпийские чемпионы Канады. Об этом сообщает 18 февраля немецкое издание Spiegel.

Женская сборная Канады по футболу Twitter.comCanadaSoccerEN

Травмы и болезни вынудили тренера сборной Германии Мартину Восс-Текленбург обойтись без нескольких важных игроков команды, которую она возьмет на чемпионат Европы этим летом.

С другой стороны, Испания смогла выставить почти полный состав, включая девятерых обладателей титула чемпиона «Барселоны».

Первый розыгрыш Кубка Арнольда Кларка проводится в круговом формате, при этом каждая команда в течение недели встречается с тремя другими командами.

20 февраля Германия встретится с олимпийскими золотыми призерами Канадой, а в следующую среду (23 февраля) примет Англию.