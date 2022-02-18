Брюссель, 18 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Очередной раунд переговоров Белграда и Приштины пройдет 22 февраля в Брюсселе. Об этом 18 февраля сообщил пресс-секретарь ЕС Петер Стано.

Ec.europa.eu Петер Стано

От имени Сербии и сепаратистского Косово в переговорах примут участие главы делегаций — Петар Петкович и Бесник Беслими. В роли посредника выступит спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак, отметил Стано.

«На повестке дня будет продолжение переговоров о внедрении уже достигнутых соглашений и следующие шаги по нормализации отношений между Сербией и Косово», — процитировало слова Стано агентство «Танюг».

Напомним, что Белград настаивает на внедрении соглашения о формировании Сообщества сербских муниципалитетов, подписанного еще в 2013 году в Брюсселе. Приштина отказывается выполнить этот пункт соглашения под разными предлогами. Один из них — несоответствие данного положения «конституции» сепаратистского Косово.