18 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:29 — REGNUM Сенат США одобрил законопроект о продлении временного финансирования правительства до 11 марта, что позволит отсрочить прекращение работы многих федеральных структур.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект поддержали 65 сенаторов, а против высказались 27. В ближайшее время документ подпишет президент США Джо Байден.

Байден уже подписывал подобный закон, продлевающий финансирование правительства до 18 февраля 2022 года.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я почти согласен с этим, но давайте примем закон о том, что если выборные должностные лица не могут вместе разработать бюджет в срок, то они теряют всю зарплату и льготы до тех пор, пока не будет принят полный бюджет», — пишет TNoldcat556.

«Больше не должно быть никаких постоянных резолюций без соглашения о сбалансированном бюджете. Политики с обеих сторон разрушают Америку», — переживает bergersmitn.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Почему правительство не может прекратить работу, если оно не в состоянии управлять собственным бюджетом? Куда делись все деньги?» — спрашивает hawksfly.

«Вернитесь к тому, как это было написано основателями: никаких налоговых полномочий для федерального правительства, они принимают бюджет, распределяют его между штатами по численности населения, а штаты собирают средства. Отсутствие бюджета означает, что они вообще не получают денег. Кроме того, штаты снова становятся сдерживающим фактором против чрезмерного влияния федерального правительства, поскольку они контролируют финансирование», — советует delbert25.

«Демократы: «Мы должны гнать машину к обрыву со скоростью 100 миль в час. Так будет лучше для Америки». Республиканцы: «Мы должны ехать над обрывом только со скоростью 60 миль в час. Это то, что лучше для Америки». Демократы: «Скорость 100 миль в час, или мы закроем правительство и обвиним вас!» Республиканцы: «Вы победили, мы проголосуем за ваш больший бюджет — но мы убедимся, что наши избиратели знают, что именно вы ведете машину к обрыву». Тем временем единственное, что большинство из вас, гениев, может делать, это спорить о том, какая сторона спасет нас от падения в пропасть, если только другая сторона позволит им это сделать», — критикует notwithoutreason967.

«Им не нужно ничего продлевать, деньги уже отложены, выделены, чтобы позаботиться о самом необходимом. Все деньги предназначены для финансирования их любимых проектов», — указывает hunter2555.

«Как насчет закона о том, что если Конгресс не принимает бюджет, они не могут быть переизбраны?» — предлагает dw987654.

Конгресс США (сс) Dan Scavino

«И пусть им перестанут выдавать зарплату», — отвечает FTG1-AE28.

«Знаете, кто никогда не беспокоился о зарплате за последние два года!!! Федеральные служащие и получатели пособий! Они гораздо ближе друг к другу, чем вы думаете!» — восклицает isit2024yet.

«Вы правы. Всегда есть деньги для социального обеспечения и государственных служащих», — соглашается childrenareourfuture.

«На самом деле выборные должности федерального уровня — это высшая форма благосостояния, которую предлагает эта страна!» — продолжает Wilpost16837.

«Просто продолжайте пинать эту банку по дороге, сенаторы! Нет необходимости в реальном участии и выполнении своей работы для своих избирателей», — комментирует panglossian214.

«И снова, и снова, и снова. Полная и абсолютная безграмотность!» — восклицает conservativevoter224.

«Полный театр, и мы, народ, теряем терпение», — негодует sherlockhomeless169.

«Когда 16-я поправка будет отменена, это положит конец этому, а также пенсиям для политиков. С принятием 16-й поправки мы стали рабами», — уверен thankyou#45.

«Уже февраль, а они все еще возятся с бюджетом, который должен быть составлен к 30 сентября? Неудивительно, что они никогда ничего не добиваются», — подчеркивает bradh.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля американское министерство финансов объявило о том, что государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил уровень в $30 трлн.

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