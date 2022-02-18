Мюнхен, Германия, , 20:04 — REGNUM В столице Баварии 18 февраля стартовала трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности. Основное внимание на мероприятии планируется уделить стратегии Запада по противодействию украинскому кризису, при этом Россия официально не представлена на конференции, сообщает немецкое агентство Tagesschau.

Мюнхенская конференция по безопасности Www.securityconference.de

Помимо украинского кризиса, на конференции будут обсуждаться такие вопросы, как стратегии борьбы с пандемией и борьба с изменением климата. Другие дискуссии будут посвящены менее насущным вопросам, таким как развитие криптовалюты.

В мюнхенской встрече принимают участие более 100 министров, а также свыше 30 глав государств и правительств.