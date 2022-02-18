Екатеринбург, , 19:46 — REGNUM В Екатеринбурге ребёнок заявил о том, что его пытался похитить некий мужчина на «Волге». Об этом пишут СМИ.

Ребёнок

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Об инциденте он рассказал своим родителям. А те подали заявление в полицию. После этого силовики начали поиски предполагаемого педофила. Тем временем информация о подозрительном человеке распространилась в родительских чатах и в соцсетях.

Отметим, позднее школьник признался, что выдумал историю с нападением. Мотивы его такого поступка не уточняются.