Берлин, 18 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. После того, как шторм «Иления» привел к смертельным авариям и нарушил движение транспорта, на севере Германии снова ожидаются штормовые ветры. Метеорологи заявляют, что шторм «Зейнеп», также известный как «Юнис», может привести к ещё более серьёзным последствиям. Об этом сообщает 18 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

Второй за последние дни крупный шторм приближается к Германии с Северного моря и, как ожидается, принесет порывы ветра до 140 километров в час и более в некоторых районах страны.

Шторм «Зейнеп» уже бушевал на юго-западе Англии и в Южном Уэльсе в начале дня, в связи с чем в отдельных района было объявлено редкое «красное» предупреждение.

Согласно прогнозам, шторм обрушится на северную часть Германии с полудня по местному времени, при этом особенно пострадает район вокруг устья реки Эльбы. Для региона были выпущены предупреждения о штормовых приливах.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) сообщает, что ночью «Зейнеп» будет продвигаться на восток с сильными порывами ветра от Балтийского моря до восточного штата Бранденбург. Ожидается, что шторм утихнет к утру, хотя в течение всей субботы, 19 февраля, сохранится довольно мощный ветер.