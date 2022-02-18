Донецк, 18 февраля 2022, 19:45 — REGNUM Эвакуация жителей Донецка началась 18 февраля, передаёт «Россия 24». По словам главы города Алексея Кулемзина, эвакуация идёт планово в круглосуточном режиме.
Глава Донецка добавил, что считает решение об эвакуации «абсолютно правильным и своевременным».
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Напомним, ранее 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник призвали своих граждан временно выехать за пределы республик в Россию из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.
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