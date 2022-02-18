Донецк, , 19:45 — REGNUM Эвакуация жителей Донецка началась 18 февраля, передаёт «Россия 24». По словам главы города Алексея Кулемзина, эвакуация идёт планово в круглосуточном режиме.

Въезд в Донецк Алтай. Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

«Нами определены точки эвакуации, жители об этом знают, поэтому мы будем продолжать работу по выводу наших жителей из-под линии огня. К сожалению, в последние дни участились и практически круглосуточно проходят обстрелы нашего города. Поэтому мы в первую очередь эвакуируем детей, женщин, стариков.

Кулемзин В дальнейшем такая работа будет продолжена по всем жителям и, конечно же — прифронтовые районы. Но учитывая наличие у украинских карателей всего вооружения, запрещённого Минскими соглашениями, наша родная земля может быть подвергнута обстрелу в любой точке города, поэтому наш город весь прифронтовой».

Глава Донецка добавил, что считает решение об эвакуации «абсолютно правильным и своевременным».

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Напомним, ранее 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник призвали своих граждан временно выехать за пределы республик в Россию из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.

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