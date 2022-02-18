Москва, , 19:43 — REGNUM Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» окажут помощь в пунктах временного размещения для эвакуированных из ДНР и ЛНР, а также организуют для них сбор гуманитарной помощи. Об этом заявил Председатель МГЕР Антон Демидов.

«Сегодня власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию мирных жителей в Россию. Каждому из них нужна помощь и поддержка. Мы организуем всероссийский сбор гуманитарной помощи для беженцев, молодогвардейцы будут помогать жителям в пунктах временного размещения. Такой опыт у наших активистов уже есть», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе. Позже с просьбой уехать на время в Россию к жителям ЛНР обратился глава республики Леонид Пасечник.

Читайте ранее: Пушилин призвал жителей ДНР переждать опасный момент в России; Пасечник призвал жителей ЛНР на время уехать в Россию

Читайте также: В Госдуме отреагировали на эвакуацию жителей ДНР и ЛНР