Москва, , 19:39 — REGNUM Рост экономики России за 2021 год составил 4,7%. Такую первую оценку приводит 18 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объём ВВП России за 2021 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 130 трлн 795,3 млрд рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно 2020 года составил 104,7%», — говорится в сообщении.

Оценка Росстата оказалась чуть выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста российской экономики по итогам года на 4,6%, и совпала с оценкой Банка России.

Таким образом, рост ВВП России оказался самым значительным с 2008 года, когда он составил 5,2%.

В комментарии Росстата указывается, что в 2021 году производство возросло практически по всех отраслях экономики. Наибольший рост добавленной стоимости по сравнению с предыдущим годом показали следующие отрасли: гостиницы и рестораны (+24,1%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+13,8%), культура и спорт (+8,4,%), оптовая и розничная торговля (+8,1%), информация и связь (+8,1%), транспортировка и хранение (+7,8%), прочие услуги населению (+6,9%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (+6,1%), строительство (+5,8%), обрабатывающие производства (+4,6%), добыча полезных ископаемых (+4,2%).

Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году рост ВВП замедлится до 3%, Банк России ожидает роста показателя на 2−3%.