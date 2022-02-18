Стокгольм, , 19:51 — REGNUM В ходе заседания комитета по делам ЕС 18 февраля «Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» убедили правительство Швеции настаивать на дополнительном пакете помощи Украине. Об этом сообщает новостная служба TT.

Стокгольм. Швеция

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Получив мандат от комитета по делам ЕС парламента Швеции, министр иностранных дел Анн Линде уже 21 февраля будет настаивать на одобрении третьего пакета помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

«Подчеркну, что мы как можно скорее определимся со вторым пакетом помощи и продолжим работу над согласованием еще одного пакета. После заседания комитета по делам ЕС я готова также рассмотреть одобрение третьего пакета», — сказала Линде в интервью TT.

Отмечается, что крупнейшая оппозиционная партия Швеции «Умеренные» настаивала на поставке на Украину оружия. Однако Линде подчеркнула, что добиться этого со стороны ЕС вряд ли удастся.

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