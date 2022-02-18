Берлин, 18 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Новое правительство Германии назначило представителя по Западным Балканам — бывшего депутата парламента от партии «Зеленых» Мануэла Саразина. Об этом 18 февраля сообщило новостное агентство FoNet со ссылкой на немецкие СМИ.

Petra B. Fritz Германия

Новый представитель Германии по Западным Балканам должен поддержать процесс европейской интеграции в странах региона и экологическую трансформацию их промышленности и энергетического сектора, говорится в сообщении новостного портала.

Напомним, что ранее Великобритания назначила бывшего председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича своим специальным представителем по Западным Балканам.