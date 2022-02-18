18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Жители Ростовской области готовы протянуть руку помощи братскому народу Донбасса. Интернет-пользователи активно обсуждают заявления главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника об эвакуации женщин, детей и пожилых людей.

Всеволод Немов, , 21:35 — REGNUM Жители Ростовской области готовы протянуть руку помощи братскому народу Донбасса. Интернет-пользователи активно обсуждают заявления главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника об эвакуации женщин, детей и пожилых людей. По мнению донского депутата Сергея Косинова («Справедливая Россия»), вероятнее всего, беженцев разместят в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. К этой работе подключатся волонтёры, административные органы.

Жители Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Адская Украина, сил уже на неё нет! Удивляюсь терпению нашего правительства. После всего того, что Россия для них делает, они ещё смеют массово обливать нас грязью, кричат о какой то войне. Если бы Россия захотела, за сутки бы стёрла Украину с лица земли», — написал анонимный подписчик паблика «Ростов Главный» в Instagram.

«Когда закончится этот кошмар, бедный народ?» — задалась вопросом Анна Д.

«Добро пожаловать. Братскому народу нужно помочь», — написала участница обсуждения.

«Бедные жители, их так жалко», — пишет Анна Л.

«А куда людям деваться с детьми, стариками? Ждать, пока в твой дом снаряд прилетит? Люди оставляют свои дома, имущество и в никуда. Ужас», — сетует Светлана П.

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Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

«Большинство жителей ЛНР И ДНР — это граждане России! Россиян там около 600 тысяч человек! Всё правильно они делают, что выводят людей. Не дай бог никому войну. И куда селить людей, государству виднее», — считает Светлана К.

«Бедные люди. Когда закончится эта война? Кто ответит за жизни людей?» — задаёт вопросы Татьяна Е.

«Кому нужна эта война? Поломанные жизни», — прокомментировала ситуацию Татьяна Е.

«Господи, спаси и сохрани», — молится Надежда.

«Мы с мужем однажды приютили беженцев из Луганска. Они были без денег, практически без одежды и совершенно не знали, что делать. Так как мест для размещения беженцев в гостиницах не было. Их жильё в Луганске разбомбили. На самом деле это очень страшно. Не дай Бог никому», — вспоминает ростовчанка.

ВСУ обстреляли н.п. Молочный © Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе

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ИА REGNUM напоминает, что в Республике Крым заявили о готовности принять жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в случае необходимости. Об этом 18 февраля заявил вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс. Официальных заявлений от властей Ростовской области пока не последовало.