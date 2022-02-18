Нижний Новгород, , 19:21 — REGNUM В главном управлении ЗАГС по Нижегородской области поведали о том, сколько влюблённых пар выбрали для заключения брака «зеркальную дату» — 22 февраля 2022 года.

Свадьба

Отмечается, что в этот день свадебные торжества решили провести 228 пар нижегородцев — 124 пары в Нижнем Новгороде и еще 104 пары в других муниципалитетах региона.

Всего же на февраль 2022 года в Нижегородской области запланировано 1220 свадебных церемоний, что на 13% превышает количество браков, заключённых в феврале 2021 года.