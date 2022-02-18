Нижний Новгород, , 19:18 — REGNUM Архитектурно-художественная подсветка на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде вышла из строя спустя всего два месяца после начала её использования, передают местные СМИ сегодня, 18 февраля.

Нижний Новгород

Отметим, что эта светодиодная система освещения обошлась столице Приволжья в 85,8 млн рублей. Она состоит из 730 светильников мощностью около 51 киловатта.

Подсветку установили на мосту через Оку в рамках мероприятий по облагораживанию города в честь 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода и ввели в эксплуатацию в декабре 2021 года.