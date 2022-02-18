Нижний Новгород, 18 февраля 2022, 19:18 — REGNUM Архитектурно-художественная подсветка на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде вышла из строя спустя всего два месяца после начала её использования, передают местные СМИ сегодня, 18 февраля.

Нижний Новгород
Нижний Новгород

Отметим, что эта светодиодная система освещения обошлась столице Приволжья в 85,8 млн рублей. Она состоит из 730 светильников мощностью около 51 киловатта.

Подсветку установили на мосту через Оку в рамках мероприятий по облагораживанию города в честь 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода и ввели в эксплуатацию в декабре 2021 года.