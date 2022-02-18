18 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter заявления главы Еврокомиссии о готовности противостоять России в случае нападения на Украину и оценили действия России и Запада в этом вопросе.

Джейн Спай, , 21:35 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза противостоять российской агрессии.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дипломатия еще не сказала свого последнего слова, и это хорошо. У нас все еще есть надежды на то, что мир восторжествует. Сейчас мы слышим заявления от России о том, что ее войска отступают, но мы не видели никаких знаков деэскалации на земле с ее стороны. Наоборот, мы видим только наращивание сил, следовательно, нам нужны действия, чтобы мы поверили словам, которые мы услышали. Мы не ослабим бдительности, мы останемся зоркими и сплоченными. Мы готовы, мы надеемся на лучшее, но готовы к худшему», — сказала глава Еврокомиссии.

Некоторые пользователи не понимают, к чему именно готовится Европейский союз и какого «худшего» они ожидают.

«Готовы к худшему. Почему?» — спросила @BhavanaSinghPhD.

«И откуда придет это худшее? Я хочу знать и хочу, чтобы мне это сказали несколько людей прямо сейчас», — поинтересовался @Georgin20042658.

Ряд комментаторов отметили, что заявления о готовности ЕС к нападению России на Украину такие же абсурдные, как и заявления о стабильности и мощи Европейского союза.

«Смешно! Европейский союз готов к худшему, и при этом до сих пор в Европе не восстановлена система контроля за банками после кризиса 2008 года, до сих пор не исправлены фундаментальные валютные недостатки. Европейский союз может только надеяться на то, что его прикроют США», — считает @zaaaaaaang.

Часть пользователей отметила, что она не верит в отступление России, потому что его никто не может подтвердить. Они отметили, что в этой ситуации США и страны Европы вызывают больше доверия.

«Кому вы будете верить в вопросе деэскалации, русским или американцам? Если вы отзываете войска, а журналисты этого не видят, почему бы тогда их там не оставить? Тем временем в Донбассе продолжаются нападения», — написал @simchaonn.

Военные учения ВС России Mil.ru

В комментариях выразили надежду на то, что российский президент, в отличие от американского, не будет просто так вторгаться в другие государства, поэтому часть комментаторов считает нападение России маловероятным.

«Я верю в то, что Путин ждет переговоров», — написал @MohMarsMan.

Среди пользователей, поддерживающих Россию в этом вопросе, есть те, кто считает, что отступить и ослабить давление следует США и Европе, потому что именно они уверяют, что нападение неизбежно, будто подталкивая Россию сделать первый шаг.

«А сколько оружия мы отправили обратно? С их стороны честно будет использовать такой же аргумент. Насколько я понимаю, они находятся на территории своей страны, а мы нет. Они, по крайней мере, свои границы защищают», — объяснил @LesTodd10.

«НАТО тоже не отступает от установки возможно ядерных ракет на границе с Россией. И это уже вопрос для обсуждения. Можно сказать, что Россия тоже сохраняет бдительность», — согласился @yesxorno.

«Это не России нужно деэскалацию проводить», — отметил @FraserStewart7.

«А еще мы не видели, чтобы Байден прекращал угрожать санкциями из-за «Северного потока — 2». Для решения проблемы нужно участие обоих», — прокомментировал @kungsholmsnisse.

Некоторые пользователи уверены, что заявления об опасности России делаются западными политиками специально, чтобы спровоцировать Россию, когда на самом деле ничего не происходит.

«О чем она говорит? Мы же ждем этого вторжения. По их словам, в Киеве уже столпотворение и танки повсюду», — иронично отметил @HonourableMembr.

Урсула фон дер Ляйен © European Union 2020

«Чушь. Эта ерунда вводит людей по всей Европе в режим паники и страха, когда ничего не происходит», — написал @aaglac.

«Мы не хотим видеть деэскалацию, не так ведь? И это очень грустно», — отметил @SarsCov 22 .

«Лучше попроси американскую и британскую разведки прекратить дестабилизировать Европу. Нет никакой войны и не будет. Единственная угроза исходит от НАТО и его агрессивной политики», — считает @mitchko1244.

«Путину нужно успокоиться, а Америке стоит прекратить наращивать военное напряжение. А ЕС должен вести переговоры с Путиным», — объяснил @KINGSLEYEGBEDI.

В комментариях пользователи написали, что они не понимают, почему Европейский союз так хочет войны России и Украины, когда она скажется на всей Европе и лишит газа огромные территории.

«Как мы можем быть готовы к худшему, когда мы так зависим от российской энергии. ЕС хочет предотвратить войну любым способом, чтоы спасти себя, а на Украину им плевать. При этом решать вопрос о членстве Украины в НАТО должно НАТО, и Путин диктовать условия не должен», — считает @MattPhillipsUK.

«Воевать с Россией, покупая их газ и нефть, пока Америка энергетически независима?» — уточнила @sue72058.