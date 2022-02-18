София, , 19:13 — REGNUM Болгария инициировала переговоры с министерством обороны США относительно выплаты Пентагоном компенсации за задержку поставок Софии партии американских истребителей F-16 Block 70. Об этом 18 февраля пишет софийская газета «Факты».

Истребитель F-16 Block-70/72 Pritishp333

По словам главы оборонного ведомства Болгарии Стефана Янева, из-за фактического срыва соответствующего контракта болгарская сторона уже понесла существенные убытки, и в дальнейшем ущерб будет усугубляться.

Янев «Как правило, в случаях просрочки или невыполнения обязательств подобных договоров Вашингтон требует выплаты неустойки, сейчас же таких выплат требует София».

Как ожидается, в ближайшее время Янев проведет переговоры по видеосвязи со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Напомним, в 2021 году Болгария подписала с компанией Lockheed Martin контракт на поставку восьми новых истребителей для болгарских ВВС. По техническим причинам реализация договора была отложена на неопределенный срок.

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