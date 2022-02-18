Белград, 18 февраля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Албанские сепаратисты в Приштине все меньше имеют оснований для празднования очередной годовщины «независимости» по той простой причине, что из южного сербского края албанцы эмигрируют с завидной скоростью и в большем количестве, чем сербы. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

marc valdener Приштина, Косово

«На днях в сербских СМИ были опубликованы данные с конца января этого года, которые свидетельствуют о том, что за последние два месяца сто тысяч косовских албанцев подало заявки на получение трудовой визы в Германии. Это свидетельствует о абсолютно разорительном характере лжегосударства Косово, прежде всего для самых албанцев», — рассказал политолог.

Гайич считает, что ситуация развивается по благоприятному для сербов сценарию. По его мнению, многие албанцы уже давно разочаровались в проекте «независимого Косово», только им не хватает смелости, чтобы об этом заявить публично.

«Вопрос времени, когда косовские албанцы поймут, что условия для экономического развития им обеспечивала только Сербия. Косовской элите ничего не осталось, кроме шовинистической риторики, направленной против сербов. Но их недоделанная государственность никогда не будет полноценной. Даже если Сербия полностью предаст саму себя, Россия и Китай по собственным соображениям не позволят Косово получить полное международное признание», — отметил Гайич.

Эксперт напомнил, что Россия недвусмысленно заявила о том, что НАТО не должно расширяться на Восток, а вступление Косово в ООН только ускорило бы этот процесс.

«Со временем процесс разложения сербского пространства и создания «Великой Албании» остановится, вопреки силам, которые все еще работают над проектом создания лжегосударства Косово и даже ускоряют его. Теперь Запад пытается вынудить Сербию смириться с этим состоянием, но числа говорят больше, чем слова», — подытожил Стеван Гайич.

Напомним, что 17 февраля Приштина отметила очередную годовщину одностороннего провозглашения «независимости» от Сербии.