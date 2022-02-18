Москва, , 19:08 — REGNUM На рабочей неделе с 14 по 18 февраля состоялись пленарные заседания Госдумы восьмого созыва. Парламентарии рассмотрели пул законодательных инициатив и одобрили ряд из них. О том, как одобренные проекты законов смогут улучшить жизнь граждан, рассказали «депутаты новой волны». Законопроекты, о которых пойдет речь, носят социально ориентированный характер. Неслучайно фракция «Единая Россия», чья деятельность нацелена на заботу о людях и защиту их интересов, на пленарных заседаниях поддержала эти инициативы.

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В первом чтении приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается ужесточить ответственность за пытки. Законопроект позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ.

Принятые поправки прокомментировала Мария Бутина («Единая Россия»), член комитета Госдумы по международным делам.

«Нужно понимать, что данный законопроект очень важен, чтобы обеспечить людям, находящимся в местах лишения свободы, их законные права. Лишение свободы — это, конечно, наказание за преступление, но человек при этом не должен терять своих базовых прав. Пытки конечно же неприемлемы. Здесь законодатель идёт в ногу со временем и добавляет ужесточение в отношении должностных лиц, которые причастны к подобного рода действиям. Я думаю, что это очень важный законопроект. Сегодня это запрос от общества. Поэтому поддержала инициативу, проголосовала «за» и рада, что именно «Единая Россия» стала ее инициатором. Моя светлая надежда состоит в том, что никто не будет являться нарушителем этого закона после его принятия», — сказала она.

В третьем чтении приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Усиливается ответственность за совершение преступлений в отношении детей с использованием интернета, а также вводится наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей младше 14 лет.

О важности принятых поправок рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

«В начале февраля мы приняли важный закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов и продолжаем работать над тем, чтобы максимально защитить несовершеннолетних от любых посягательств на их жизнь и здоровье. И если на каком-то этапе мы понимаем, что для этого требуется дальнейшее ужесточение законодательства, все эти меры незамедлительно принимаются. И такая мера, как лишение свободы на срок до шести лет за сексуальные преступления в отношении детей с использованием интернета, стала закономерным шагом в этом направлении. Важно, чтобы все принимаемые законодательные меры стали единым защитным механизмом и пресекали любые попытки надругательств над несовершеннолетними. В этом — цель нашей законодательной работы, которая, безусловно, является ответом на серьезный запрос общества. И те меры, которые предлагает «Единая Россия», как раз работают на предупреждение преступных деяний такого характера. Ведь любое, даже самое жестокое наказание за уже совершенное преступление нельзя назвать победой, потому что оно не сможет нивелировать психологический ущерб, нанесенный ребенку», — пояснил депутат.

Первое чтение прошел законопроект, разрешающий родителям детей-инвалидов бесплатно пребывать с ними в больнице.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») объяснила, в чем состоит ценность этой законодательной инициативы.

«Предлагается признать наличие статуса «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы родители ребенка-инвалида или его законные представители могли находиться вместе с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний. В документе также предлагается предоставлять им койку в больнице и питание. Все это должно быть бесплатно. Считаю, что принятие закона позволит существенно облегчить жизнь детей-инвалидов и их родителей. Кроме того, это облегчит работу врачам и медсестрам. Кто может знать потребности болеющего ребенка лучше, чем родитель — родной и близкий человек?», — отметила она.

Законопроект о едином налоговом счете, призванный упростить жизнь добросовестных налогоплательщиков, принят в первом чтении. Предлагается ввести институт единого налогового счета для упрощения порядка уплаты налогов. Также предлагается установить единые сроки уплаты налогов для упрощения платежного календаря.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») на своей странице в Facebook назвал законопроект «еще одним серьезным шагом по упрощению жизни налогоплательщика».

«Как председатель Российского союза налогоплательщиков, поддерживаю стратегическое направление ФНС России, Правительства России в целом по развитию клиентоцентричных сервисов, обеспечению высокого уровня сервисности налоговой службы. Комфортность налогового администрирования, диалог налоговых органов и налогоплательщиков дает очень серьезные результаты, как это показывает практика последних лет работы ФНС», — заключил депутат. Он также отметил, что законопроект включен фракцией «Единая Россия» в число приоритетных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой Президентом России Владимиром Путиным.